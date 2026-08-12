Visite du domaine viticole Maison Savinaud Corme-Écluse
jeudi 22 octobre 2026 · Corme-Écluse
Informations pratiques
Corme-Écluse
Visite du domaine viticole Maison Savinaud
3 rue des Brandes Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-22
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-10-22
Visite et dégustation au cœur du Chai !
Venez découvrir toute la richesse du terroir et les secrets de fabrication de la Maison Savinaud, propriété familiale depuis plusieurs générations, située à une dizaine de kilomètres de la Côte de Beauté.
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3 rue des Brandes Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 79 24 savinaud.fabrice@wanadoo.fr
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English :
Visit and tasting in the heart of the winery!
Come and discover the richness of the terroir and the secrets of production at Maison Savinaud, a family estate for several generations, located just ten kilometers from the Côte de Beauté.
L’événement Visite du domaine viticole Maison Savinaud Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-08-12 par Royan Atlantique
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