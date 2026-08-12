Informations pratiques

Corme-Écluse

Visite du domaine viticole Maison Savinaud

3 rue des Brandes Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-22

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-10-22

Visite et dégustation au cœur du Chai !

Venez découvrir toute la richesse du terroir et les secrets de fabrication de la Maison Savinaud, propriété familiale depuis plusieurs générations, située à une dizaine de kilomètres de la Côte de Beauté.

.

3 rue des Brandes Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 60 79 24 savinaud.fabrice@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit and tasting in the heart of the winery!

Come and discover the richness of the terroir and the secrets of production at Maison Savinaud, a family estate for several generations, located just ten kilometers from the Côte de Beauté.

L’événement Visite du domaine viticole Maison Savinaud Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-08-12 par Royan Atlantique