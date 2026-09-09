Inbal Ben Haim | Anitya – L’impermanence, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Inbal Ben Haim | Anitya – L’impermanence 9 et 10 septembre Autre lieu

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), jeune (13-20 ans et étudiant·e), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 20.- / Tarif carte 20ans20francs et enfant de 3 à 12 ans CHF 14.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:30:00+02:00 – 2026-09-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00

Construire et déconstruire, traverser le monde et son chaos, s’en sortir ensemble. Solo participatif, Anitya – L’impermanence met en scène un corps aux prises avec un réseau de fils tendus et entremêlés. Artiste circassienne virtuose de la corde lisse, Inbal Ben Haim compose une performance d’une beauté visuelle et d’une ampleur saisissantes, où tout semble pouvoir se transformer.

En sanskrit, « anitya » signifie « non-éternité ». Principe fondateur de la philosophie bouddhiste, l’impermanence invite au lâcher-prise autant qu’à l’acceptation du changement. Ayant vécu le déchirement de l’exil, de la séparation familiale et l’instabilité de la guerre, l’artiste puise dans son expérience pour rendre tangible le tumulte d’un monde en perpétuelle recomposition. Face aux débris, elle n’est pas seule : le public l’accompagne, l’aide à défaire les nœuds qui l’entravent et à l’élever dans les airs grâce à l’addition des forces individuelles. Une fois face au vide, une autre question se pose : comment – et quoi – reconstruire collectivement ?

Un accueil avec le soutien de la commune de Veyrier

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/inbal-ben-haim-anitya-limpermanence »}]

Artiste virtuose de la corde lisse, Inbal Ben Haim tisse des liens inédits entre cirque aérien, scénographie vivante et poésie visuelle pour construire, avec le public, une sculpture monumentale.

Loic Nys