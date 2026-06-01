Germigny-l’Exempt

InChorus journée lyrique à Germingy L’Exempt

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’ensemble vocal InChorus profite de sa venue dans le Cher pour proposer une journée chorale à Germigny-L’Exempt le dimanche 07 juin. Profitez d’un atelier voix le matin pour découvrir en toute simplicité et convivialité des extraits du répertoire d’InChorus, et prolongez le plaisir avec un concert

ATELIER VOIX de 10 h 30 à 13 h 00 au Luisant

Programme surprise, transmission orale

CONCERT à 15 h 30 à l’église

Programme Chemin(s)

Un programme musical comme une invitation au voyage… Des œuvres majestueuses rassemblées pour unir interprètes et auditeurs dans un moment unique. En point de départ, des pièces de K.A Arnesen et F. Mendelssohn parce qu’elles font vivre le silence, sculptent et apaisent les ténèbres. Puis des extraits de “Path of Miracles” de Joby Talbot, tableau épique qui décrit ce que voit les yeux et ce qui meut le cœur dans une fresque chorale grandiose et virtuose.

Tarifs

Atelier voix 15€ A partir de 12 ans

Concert 10€

Atelier voix + concert 20€ .

9 Rue de l’Église Germigny-l’Exempt 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 77 65 61

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English :

The InChorus vocal ensemble is taking advantage of its visit to the Cher to offer a choir day in Germigny-L’Exempt on Sunday June 07. Take advantage of a voice workshop in the morning to discover excerpts from the InChorus repertoire in a relaxed and convivial atmosphere, and extend the pleasure wit

L’événement InChorus journée lyrique à Germingy L’Exempt Germigny-l’Exempt a été mis à jour le 2026-05-30 par BERRY