Incroyable voyage naturaliste en famille aux sources de la Bresle et alentour, 9 Rue de Redderies, 60220 Blargies, France, Blargies

Informations pratiques

Incroyable voyage naturaliste en famille aux sources de la Bresle et alentour 28 juillet – 18 août, les mardis 9 Rue de Redderies, 60220 Blargies, France Oise

Tarifs : adulte 160 euros 160€ ; enfant 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T12:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T12:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

La Bresle, fleuve qui a limité les territoires vikings et francs autrefois.

Arrivée 10h au parc médiéval de l’association A l’Ecoute de la Nature.

Nous nous occupons de tout pour vous faire passer 28h de rêve naturaliste entre territoires francs et vikings, alors laissez-vous conduire dans le territoire de Martine, naturaliste qui déjà au berceau observait le baller des hirondelles dans le ciel :

Petit café d’accueil avec mini toasts de confitures d’antan

La biodiversité des sites Natura 2000 vous connaissez ? Vous pourrez en découvrir la richesse dès le 1er matin durant un jeu de piste amusant dans le site de Lannoy Cuillère aux sources de la Bresle, puis pique nique dans celui de Rothois, toujours en suivant la Bresle, découvrir comment le tracé initial de ce fleuve a été recréé autour du moulin, afin de limiter les risques inondation.

Petite pause dans ce paysage verdoyant calme et reposant puis retour hyper surprenant en regardant « STAR WARS » avec le bal des nombreux rapaces diurnes en chasse, il suffira que l’un d’entre eux franchissent le territoire d’un autre pour que tous se lancent dans un ballet incroyable.

De retour au parc médiéval, multiples activités possibles : visite de ce parc avec ses 600 variétés végétales, un autre moment magique où vous découvrirez physiquement l’équilibre biologique de la planète, les mondes animal et végétal en symbiose, dans un lieu sans pollution, cette visite permettra de collecter les plantes nécessaires à la préparation en commun d’un repas végétarien axé plantes sauvages

Mais les enfants pourront également profiter de tous les jeux pour enfants et adultes disponibles; costumes médiévaux en prêt gratuit, trampoline géant, château fort, mini toboggans, parcours sportifs amusants pour découvrir ce Haut Moyen Age, période si mal connue de notre Histoire de France pendant laquelle le développement durable ancré dans la nature était la base des vies humaines.

puis Repas en commun, y compris apéritif

A la nuit tombée, écoute des diverses espèces de chauve souris majoritairement liées aux forêts et zones humides au capteur ultra sonore ainsi que les chouettes dont les chevêches, peut être observation de quelque hérisson le long du chemin, insectes nocturnes, et fin de soirée avec feu de camp et bananes au nutella et chamallows grillés comme dans tout bon camp de vacances !

Nuit dans les chambres médiévales, réveil au son du coq ou des canards

Lendemain matin : écoute des nombreux oiseaux aux jumelles audio sonores, apprendre à les reconnaitre à leur chant

Pour les enfants nourrissage des 80 animaux de la ferme pédagogique

Repas

Hélas, fin du rêve 14h !



Durée : 28h

Activité organisée par Martine – présidente et animatrice

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/incroyable-voyage-naturaliste-en-famille-aux-sources-de-la-bresle-et-alentour-9672

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prévenir en cas de contraintes alimentaires, nous disposons de 3 chambres d’hôtes, la visite étant donc possible pour 3 familles simultanément Nature Sortie nature