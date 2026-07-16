Indes Galantes (Documentaire), La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Indes Galantes (Documentaire) Jeudi 8 octobre, 19h30 La Cité Bleue

Sur achat de billet, CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T21:30:00+02:00

Le documentaire Indes galantes suit la création d’une nouvelle production de l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau à l’Opéra Bastille. À travers les répétitions, les rencontres et le travail des artistes, il dévoile les coulisses d’un projet audacieux qui mêle musique baroque et culture urbaine, entre Cappella Mediterranea avec Leonardo García-Alarcón et le metteur en scène Clément Cogitore et la chorégraphe Bintou Dembélé accompagné par trente danseurs de krump, breakdance, popping et voguing.

Le cœur du film est la rencontre entre ces interprètes venus d’horizons très différents, qui fait émerger une énergie collective puissante, où le geste, le corps et la musique dialoguent pour réinventer une œuvre du XVIIIᵉ siècle. Entre engagement artistique et résonances sociales, le documentaire interroge la place de chacun sur scène et dans la société, et montre comment un opéra peut devenir un espace de création, d’inclusion et de transformation.

À l’issue de la projection du documentaire Indes galantes, un bord de plateau en présence de Leonardo García-Alarcón permettra d’échanger autour du film et de sa démarche artistique.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/documentaire-indes-galantes »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Le documentaire Indes galantes suit la création d’une nouvelle production de l’opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau à l’Opéra Bastille.

DR