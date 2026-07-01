Indices et poisons | Résous l’affaire du Roi ! Saint-Crépin-aux-Bois

Informations pratiques

Saint-Crépin-aux-Bois

Indices et poisons | Résous l’affaire du Roi !

Route d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Un mystérieux coupable est à démasquer…

Sous le règne de Louis XIV, une série d’empoisonnements sème l’inquiétude dans le royaume. Face à ces morts suspectes, le Roi fait appel à ses plus fidèles mousquetaires pour mener l’enquête. Et cette fois, c’est à toi qu’il confie cette mission !

Les premiers indices conduisent jusqu’au village de Saint-Crépin-aux-Bois. Une liste de suspects te sera alors remise, mais tous semblent avoir un alibi… ou un secret à cacher. À travers un jeu de piste ponctué d’énigmes et d’observations, pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l’histoire du village.

Recueille les indices, élimine les faux coupables et rassemble les preuves pour résoudre cette mystérieuse affaire. Ton objectif découvrir qui se cache derrière ces empoisonnements avant que le coupable ne disparaisse à jamais !

Sauras-tu mener l’enquête et rendre justice au nom du Roi ?

Nombre de place limité, réservation obligatoire. Possibilité de réserver sur la billetterie en ligne.

Un mystérieux coupable est à démasquer…

Sous le règne de Louis XIV, une série d’empoisonnements sème l’inquiétude dans le royaume. Face à ces morts suspectes, le Roi fait appel à ses plus fidèles mousquetaires pour mener l’enquête. Et cette fois, c’est à toi qu’il confie cette mission !

Les premiers indices conduisent jusqu’au village de Saint-Crépin-aux-Bois. Une liste de suspects te sera alors remise, mais tous semblent avoir un alibi… ou un secret à cacher. À travers un jeu de piste ponctué d’énigmes et d’observations, pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l’histoire du village.

Recueille les indices, élimine les faux coupables et rassemble les preuves pour résoudre cette mystérieuse affaire. Ton objectif découvrir qui se cache derrière ces empoisonnements avant que le coupable ne disparaisse à jamais !

Sauras-tu mener l’enquête et rendre justice au nom du Roi ?

Nombre de place limité, réservation obligatoire. Possibilité de réserver sur la billetterie en ligne. .

Route d’Offemont Saint-Crépin-aux-Bois 60170 Oise Hauts-de-France +33 3 44 42 81 44 contact@destination-pierrefonds.fr

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English :

A mysterious culprit must be unmasked…

During the reign of Louis XIV, a series of poisonings is causing alarm throughout the kingdom. Faced with these suspicious deaths, the King calls upon his most loyal musketeers to lead the investigation. And this time, he’s entrusting this mission to you!

The first clues lead to the village of Saint-Crépin-aux-Bois. You’ll be given a list of suspects, but they all seem to have an alibi… or a secret to hide. Through a treasure hunt filled with riddles and observations, set out to meet the characters who have shaped the village’s history.

Gather clues, rule out the false suspects, and piece together the evidence to solve this mysterious case. Your goal: to uncover who is behind these poisonings before the culprit disappears forever!

Will you be able to lead the investigation and bring justice in the name of the King?

Limited seating; reservations required. Reservations can be made through the online ticket office.

L’événement Indices et poisons | Résous l’affaire du Roi ! Saint-Crépin-aux-Bois a été mis à jour le 2026-07-01 par Compiègne Pierrefonds Tourisme