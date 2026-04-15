Inédit – Graham Swon | An evening song (for three voices), Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Inédit – Graham Swon | An evening song (for three voices) 22 – 25 avril Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

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Tarif abonné > 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T19:45:00+02:00 – 2026-04-25T21:15:00+02:00

Inédit ‑ Graham Swon

Graham Swon est producteur, scénariste et réalisateur américain. Il a été distributeur aux États-Unis notamment des films de Béla Tarr, Le Cheval de Turin et de Jean-Luc Godard, Le Livre d’Images.

En tant que producteur, il a travaillé avec Ricky d’Ambrose, Ted Fendt et Joanna Arnow (La vie selon Ann – Quinzaine des cinéastes 2023).

Découvrez ses deux longs-métrages au Fresnoy !

AN EVENING SONG (FOR THREE VOICES)

De Graham Swon

2023 | États-Unis | 1h26 | VOSTFR

Avec Deragh Campbell, Hannah Gross, Peter Vack

1939, quelque part dans le Midwest américain : Barbara Fowler, ancienne enfant prodige de la littérature et son mari, Richard, auteur de romans pulp, s’installent à la campagne, où ils se retrouvent pris dans un triangle amoureux avec leur servante profondément religieuse, dans cet examen envoûtant d’un monde voué à disparaître.

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

Découvrez ses deux longs-métrages au Fresnoy ! Cinéma Inédit

DR