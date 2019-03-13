Inextremiste Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Inextremiste Vendredi 13 mars 2026, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Ven. 13 mar. – 19h

Âge 6+ | B : 5 à 15 € | 50 min

Le cirque burlesque, on adore ! Sous des dehors très risibles, il permet d’aborder des sujets très sérieux. Comme ici une certaine forme de fanatisme, traitée à travers un solo de trampoline plein de gravité et de légèreté…

Mais qui est cet homme qui débarque soudainement, une bouteille de gaz à ses côtés ? Dans un monde de rebonds incontrôlés, il lui faudra s’élever, s’aider, s’évaporer… et nous emporter dans un délire acrobatique entre boule et trampoline, sauts aériens et marche verticale. Inspiré par le cinéma muet mais aussi par l’actualité internationale, cet “Inextremiste” nous en fait voir de toutes les couleurs !

Interprète : Rémi Bézacier – Technique : Elena Adragna ou Julien Michenaud ou Jack Verdier – Mise en scène : Yann Ecauvre, Stéphane Filloque et François Bedel sur une idée de Yann Ecauvre – Mise en lumière : Julien Michenaud – Scénographie : Yann Ecauvre /Julien Michenaud / Manu Cealis

Gaëtan Nadin