Influenceurs : combien ça rapporte ?, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine
Influenceurs : combien ça rapporte ?, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine mercredi 15 avril 2026.
Influenceurs : combien ça rapporte ? Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque Albert Camus Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Les influenceurs sont partout sur les réseaux sociaux. Mais comment gagnent-ils de l’argent ? Qui les paie et pourquoi ?
Dans cet atelier, vous découvrirez les coulisses de l’influence en ligne : partenariats, publicité, placement de produits et stratégies des marques.
À partir de 12 ans.
Médiathèque Albert Camus 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France
Atelier décryptage par Brief Media.