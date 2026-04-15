Influenceurs : combien ça rapporte ?, Médiathèque Albert Camus, Épinay-sur-Seine

Influenceurs : combien ça rapporte ? Mercredi 15 avril, 15h00 Médiathèque Albert Camus Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Les influenceurs sont partout sur les réseaux sociaux. Mais comment gagnent-ils de l’argent ? Qui les paie et pourquoi ?

Dans cet atelier, vous découvrirez les coulisses de l’influence en ligne : partenariats, publicité, placement de produits et stratégies des marques.

À partir de 12 ans.

Médiathèque Albert Camus 11 rue Félix Merlin 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Orgemont Seine-Saint-Denis Île-de-France

Atelier décryptage par Brief Media.