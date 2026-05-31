Info ou intox ? Deviens un pro pour déjouer les fake news !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Info ou intox ? Deviens un pro pour déjouer les fake news ! Mercredi 30 septembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

À travers des jeux, des exemples concrets et des échanges, venez découvrir comment circulent les informations sur Internet et apprendre à distinguer le vrai du faux.

Cet atelier interactif vous invite à adopter les bons réflexes : vérifier les sources, analyser les images, comprendre les intentions derrière une publication et développer votre esprit critique face aux réseaux sociaux et aux médias.

Un moment à la fois pédagogique et amusant pour devenir un citoyen du numérique averti.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

Un atelier ludique pour apprendre à repérer les fausses informations et développer son esprit critique face aux contenus en ligne.

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