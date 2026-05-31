Info ou intox ? Deviens un pro pour déjouer les fake news !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
Info ou intox ? Deviens un pro pour déjouer les fake news !, Ludomédiathèque Colette, Tourcoing mercredi 30 septembre 2026.
Info ou intox ? Deviens un pro pour déjouer les fake news ! Mercredi 30 septembre, 14h00 Ludomédiathèque Colette Nord
Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
À travers des jeux, des exemples concrets et des échanges, venez découvrir comment circulent les informations sur Internet et apprendre à distinguer le vrai du faux.
Cet atelier interactif vous invite à adopter les bons réflexes : vérifier les sources, analyser les images, comprendre les intentions derrière une publication et développer votre esprit critique face aux réseaux sociaux et aux médias.
Un moment à la fois pédagogique et amusant pour devenir un citoyen du numérique averti.
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « numeritheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
Un atelier ludique pour apprendre à repérer les fausses informations et développer son esprit critique face aux contenus en ligne.
Droits réservés
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Les Petites boîtes à musique, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 3 juin 2026
- Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 3 juin 2026
- Le gang des pelotes atelier intergénérationnel Tourcoing 3 juin 2026
- V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 4 juin 2026
- V.I.B. Very Important Baby Tourcoing 4 juin 2026