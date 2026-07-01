Informations pratiques

Monbalen

Initatiation naturaliste à la découverte des papillons !

Lac de Monbalen Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Partez à la découverte des principales espèces du lac de Mairie de Monbalen et apprenez à les reconnaître !

Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !

Rendez-vous pour la première animation de la saison vendredi 17 juillet à 10h pour une initiation naturaliste sur les libellules. Partez à la découverte des principales espèces du lac de Mairie de Monbalen et apprenez à les reconnaître !

Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.

Inscription obligatoire (nombre de places limité). .

Lac de Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Initatiation naturaliste à la découverte des papillons !

Set out to discover the main species found in Lake Mairie de Monbalen and learn how to identify them!

L’événement Initatiation naturaliste à la découverte des papillons ! Monbalen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne