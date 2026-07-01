Initatiation naturaliste à la découverte des papillons ! Monbalen
vendredi 17 juillet 2026 · Monbalen
Informations pratiques
Monbalen
Initatiation naturaliste à la découverte des papillons !
Lac de Monbalen Monbalen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez à la découverte des principales espèces du lac de Mairie de Monbalen et apprenez à les reconnaître !
Cet été, trouvez un peu de fraîcheur avec les animations nature du CPIE 47 !
Rendez-vous pour la première animation de la saison vendredi 17 juillet à 10h pour une initiation naturaliste sur les libellules. Partez à la découverte des principales espèces du lac de Mairie de Monbalen et apprenez à les reconnaître !
Pensez à prendre des chaussures de marche, une gourde et un chapeau.
Inscription obligatoire (nombre de places limité). .
Lac de Monbalen Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr
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English : Initatiation naturaliste à la découverte des papillons !
Set out to discover the main species found in Lake Mairie de Monbalen and learn how to identify them!
L’événement Initatiation naturaliste à la découverte des papillons ! Monbalen a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée du Lot et Garonne