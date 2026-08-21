Initation au cyanotype sur verre, Ateliers Octopodes, Chambéry

Informations pratiques

Initation au cyanotype sur verre Jeudi 31 décembre, 13h00 Ateliers Octopodes Savoie

sur inscription, 80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-31T13:00:00+01:00 – 2026-12-31T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-31T13:00:00+01:00 – 2026-12-31T16:00:00+01:00

Découvrez le procédé du cyanotype sur verre, l’une des plus anciennes techniques de tirage photographique, en compagnie de Célia, photographe à l’Atelier de l’oubli Temps ️

Chaque participant aura la tâche de préparer ça propre plaque de verre, le nettoyage et le dégraissage étant l’étape la plus importante pour garantir l’adhérence de l’émulsion !

Vous assisterez à la préparation de la gélatine photographique qui viendra enrober le verre, et procéderez vous-même à l’étendage.

Différents objets seront à votre disposition pour expérimenter la technique du photogramme (fleurs, feuilles, dentelles, etc…) et, vous pouvez bien sûr apporter ce qui vous inspire ! Vous obtiendrez des détails infiniment plus fins sur verre que sur papier.

⚠️ Le procédé sur verre étant plus délicat, plus minutieux et demandant une maîtrise plus poussée de la chimie cyanotype, vous devrez déjà être acclimatés à la pratique du cyanotype sur papier, en ayant suivi un atelier au préalable ou en pratiquant déjà à titre personnel !

Public : Adulte ayant déjà une première approche du cyanotype

Nombre de participants: de 2 à 4 pers. maximum

TARIFS/personne : 80€

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « oublitemps.photographie@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://booking.wecandoo.com/artisans/3d36ecd4-d7e3-4287-ba3b-0eae67480baa/workshops/fa34799c-c783-458f-add6-0178347f32c0/book »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Une immersion dans le bleu de Prusse durant 3h. Vous découvrirez cette pratique encore peu rependue, du cyanotype sur verre.

Célia FREYBURGER