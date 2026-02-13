Initiation à Calc (LibreOffice), Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Initiation à Calc (LibreOffice) Lundi 9 mars, 14h00 Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-09T14:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-09T14:00:00+01:00 – 2026-03-09T16:00:00+01:00

Lundi 9 Mars 2026 / 14h-16h

L’espace Public Numérique du Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, vous propose une initiation Gratuite à Calc (LibreOffice).

Découvrez les fonctionnalités de ce tableur libre :

Formules de base,

Mise en forme des documents,

Gestion des données…

Pour participer, rien de plus simple :

Inscrivez-vous au 04 66 43 16 27

Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’une attestation de Responsabilité Civile.

Cet atelier est ouvert à tous !

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 43 16 27 »}]

Découverte du tableur libre informatique initiation