Initiation à la danse bretonne Salle Guilmoto Kerlouan
Salle Guilmoto Bourg Kerlouan Finistère
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
2026-07-30
Initiation à la danse bretonne par deux moniteurs de danses au bourg de Kerlouan dans la salle polyvalente Guilmoto.
Organisé par l’Association Avel Deiz Ouvert à tous, débutants et confirmés. .
Salle Guilmoto Bourg Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 98 23 50 75
English : Initiation à la danse bretonne
