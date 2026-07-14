Initiation à la danse country Saint-Michel-Chef-Chef
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Michel-Chef-Chef
Informations pratiques
Saint-Michel-Chef-Chef
Initiation à la danse country
place de l’Eglise Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29 19:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Enfilez vos bottes, laissez-vous guider la country vous attend place de l’Église !
Un pas, un sourire, une ambiance western venez découvrir la danse country avec Santiag and States’On !
Trois bonnes raisons de venir
Découvrir la danse country gratuitement dans une ambiance conviviale, quel que soit votre niveau.
Partager un moment festif en famille ou entre amis, au cœur de Saint-Michel-Chef-Chef.
Rencontrer les passionnés de l’association Santiag and States’On et pourquoi pas rejoindre les cours pour continuer l’aventure.
La professeure de danse country Sylvie, accompagnée des élèves de l’association Santiag et States’On, vous propose une démonstration des différentes danses Country et une initiation en compagnie des danseurs.
Découvrez ici tous les événments programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
place de l’Eglise Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 96 93 santiagandstateson44730@gmail.com
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English :
Put on your boots and follow along—country music awaits you at Place de l’Église!
L’événement Initiation à la danse country Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-07-10 par I_OT Pornic
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