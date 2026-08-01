Initiation à la fabrication du pain en duo adulte/enfant Le Jardin du Curé Grazac

Informations pratiques

Grazac

Initiation à la fabrication du pain en duo adulte/enfant

Le Jardin du Curé 6, rue de Verchères Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 09:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Mélanger, pétrir, façonner, enfourner des gestes à partager toute la journée… pour pouvoir le refaire chez vous ! Pique-nique partagé, tiré du sac. Repartez avec 2 pains de votre fabrication, et du levain pour les futurs pains maison ! Sur inscription

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Le Jardin du Curé 6, rue de Verchères Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lejardinducure@free.fr

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English :

Mix, knead, shape, bake: activities to enjoy together all day long… so you can do it again at home! A shared picnic, straight from the bag. Take home two loaves you baked yourself, plus some sourdough starter for future homemade bread! Registration required

L’événement Initiation à la fabrication du pain en duo adulte/enfant Grazac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire