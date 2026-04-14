Initiation à la fouille, Musée La Villa, Dehlingen

Initiation à la fouille 13 et 14 juin Musée La Villa Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Rendez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach pour vous initier à la fouille d’une villa romaine aux côtés d’archéologues.

Adultes et enfants dès 7 ans – gratuit – sans réservation

Musée La Villa 5 Rue de l’Eglise, 67430 Dehlingen, France Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33388018460 https://www.cip-lavilla.fr Baladez-vous sur le site archéologique de la villa du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets ! Parking à l’entrée du site.

Rendez-vous sur le site archéologique du Gurtelbach pour vous initier à la fouille d’une villa romaine aux côtés d’archéologues.

©Yvon Meyer