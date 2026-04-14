Visite flash du site archéologique du Gurtelbach, Musée La Villa, Dehlingen

Visite flash du site archéologique du Gurtelbach 13 et 14 juin Musée La Villa Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Découvrez les vestiges et l’histoire de la villa romaine du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets !

Adultes et enfants dès 7 ans – gratuit – sans réservation

Musée La Villa 5 Rue de l’Eglise, 67430 Dehlingen, France Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33388018460 https://www.cip-lavilla.fr Baladez-vous sur le site archéologique de la villa du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets ! Parking à l’entrée du site.

Découvrez les vestiges et l’histoire de la villa romaine du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, !…

Yvon Meyer