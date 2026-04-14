Visite flash du site archéologique du Gurtelbach, Musée La Villa, Dehlingen
Visite flash du site archéologique du Gurtelbach, Musée La Villa, Dehlingen samedi 13 juin 2026.
Visite flash du site archéologique du Gurtelbach 13 et 14 juin Musée La Villa Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00
Découvrez les vestiges et l’histoire de la villa romaine du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets !
Adultes et enfants dès 7 ans – gratuit – sans réservation
Musée La Villa 5 Rue de l’Eglise, 67430 Dehlingen, France Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33388018460 https://www.cip-lavilla.fr Baladez-vous sur le site archéologique de la villa du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, le site est toujours en cours de fouille et livre encore de nombreux secrets ! Parking à l’entrée du site.
Découvrez les vestiges et l’histoire de la villa romaine du Gurtelbach, grand domaine agricole romain occupé du IIe siècle avant J.-C. jusqu’au Ve siècle après J.-C. Redécouvert par hasard en 1993, !…
Yvon Meyer
À voir aussi à Dehlingen (Bas-Rhin)
- Initiation à la fouille, Musée La Villa, Dehlingen 13 juin 2026