Initiation à la fouille, Villa Gallo-Romaine, Saint-Saturnin-du-Bois

Initiation à la fouille Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Villa Gallo-Romaine Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez son travail sur un chantier de fouille factice.

Villa Gallo-Romaine 25 Rue des Tilleuls, 17700 Saint-Saturnin-du-Bois, France Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0619538490 https://saintsaturnindubois.fr/site-archeologique Depuis de nombreuses années, le site archéologique à Saint-Saturnin-du-Bois n’en finit pas de livrer des trésors de connaissance à son public. Découvert en 2007 grâce à un projet de lotissement et fouillé jusqu’en 2021, le site a délivré petit à petit aux archéologues une villa gallo-romaine dans un état de conservation exceptionnel. En étudiant davantage le site, une datation fut admise entre le Ier siècle après J.-C. et le Xe siècle : une occupation qui a donc perduré à travers les âges pendant plus de mille ans !

Mettez-vous dans la peau d’un archéologue et découvrez son travail sur un chantier de fouille factice.

© CDC Aunis Sud