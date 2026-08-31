Initiation à la gravure sur lino ou bois Stage de 6h L’Atelier (pARenThèse) Bouteilles-Saint-Sébastien

Informations pratiques

Bouteilles-Saint-Sébastien

Initiation à la gravure sur lino ou bois Stage de 6h

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Stage de découverte et d’expérimentations autour de la gravure taille d’épargne sur linoléum et/ou sur bois.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h.

Tarif 75 € (6h de stage)

Réservation obligatoire

Stage de découverte et d’expérimentations autour de la gravure taille d’épargne sur linoléum et/ou sur bois.

Présentation de la technique et de ses particularités. Observation de gravures. Puis, recherche de vos premières idées et premiers projets, réalisation des plaques gravées (linoléum ou bois) et des encrages, essais et tirages à une seule ou plusieurs couleurs.

Tout le matériel nécessaire est fourni.

Journée complète (6h) 10h-13h/14h-17h.

Tarif 75 € (6h de stage)

Réservation obligatoire. .

L’Atelier (pARenThèse) 137 Chemin de la Renardière Bouteilles-Saint-Sébastien 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 72 03 atelierparenthese33@gmail.com

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English : Initiation à la gravure sur lino ou bois Stage de 6h

Introductory workshop exploring printmaking techniques: relief printing on linoleum and/or wood.

Full day (6 hours): 10 a.m.–1 p.m. / 2 p.m.–5 p.m.

Price: 75 ? (6-hour workshop)

Reservations required

L’événement Initiation à la gravure sur lino ou bois Stage de 6h Bouteilles-Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-08-31 par Val de Dronne