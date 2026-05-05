Initiation à la House, La Canopée, Genève

Initiation à la House 19 juillet et 16 août La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T14:00:00+02:00 – 2026-08-16T15:00:00+02:00

Connaissez-vous la House Dance? Cette danse sociale et urbaine, née dans les clubs de Chicago et de New-York dans les années 1980 se caractérise par une grande liberté d’improvisation, un jeu de jambes rapide et complexe, ainsi qu’un mouvement de torse ondulatoire.

Pour le découvrir, rendez-vous sur la scène de la Canopée, transformée en une vaste piste de danse, pour vous initier gratuitement avec BeYou Dance!

Un riche programme durant tout l’été

Cette activité est proposée dans le cadre des animations estivales de la Canopée.

Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!

Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée

La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]

Profitez de la vue sur le Léman pour vous initier gratuitement à cette danse sur la scène de la Canopée.