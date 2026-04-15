Initiation à la pêche à la mouche Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Initiation à la pêche à la mouche Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 2 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Initiation à la pêche à la mouche
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Pour les pêcheurs en herbe
Tout public.
Vous avez toujours rêvé d’imiter Brad Pitt dans “Et au milieu coule une rivière”?
Cette initiation est faite pour vous !
Rencontrez l’association des moucheurs de la Touques et découvrez les secrets et techniques de cette pratique ancestrale.
Avec l’association les Moucheurs de la Touques. .
Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 04 75
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English : Initiation à la pêche à la mouche
For budding anglers
L’événement Initiation à la pêche à la mouche Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme
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