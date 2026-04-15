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Initiation à la pêche à la mouche Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Initiation à la pêche à la mouche Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque samedi 2 mai 2026.

Lieu : Office de Tourisme Terre d'Auge

Adresse : 16 bis place Jean Bureau

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Initiation à la pêche à la mouche

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Pour les pêcheurs en herbe
Tout public.
Vous avez toujours rêvé d’imiter Brad Pitt dans “Et au milieu coule une rivière”?
Cette initiation est faite pour vous !
Rencontrez l’association des moucheurs de la Touques et découvrez les secrets et techniques de cette pratique ancestrale.
Avec l’association les Moucheurs de la Touques.   .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 04 75 

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English : Initiation à la pêche à la mouche

For budding anglers

L’événement Initiation à la pêche à la mouche Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme

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