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AGENDA · Plouescat

Initiation à la pêche du bar Plouescat

dimanche 12 juillet 2026 · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Initiation à la pêche du bar

Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-29

Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.

Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages !   .

Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01 

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English :

L’événement Initiation à la pêche du bar Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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