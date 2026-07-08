Initiation à la pêche du bar Plouescat
dimanche 12 juillet 2026 · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Initiation à la pêche du bar
Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-08-29 17:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-29
Découvrez la pêche sportive en bord de mer avec Pesketa.
Thibaut Le Sceller, Moniteur guide de pêche diplômé et passionné vous conduira sur ses coins de pêche secrets !
Vous tenterez de capturer le bar ou la dorade, au leurre ou en surfcasting (pêche aux appâts naturels). Que vous soyez débutant ou confirmé, sur une demi-journée, Thibaut vous transmettra toutes ses connaissances. Vous apprendrez à connaître le matériel (intégralement fourni), à comprendre le comportement des poissons, à découvrir la gestuelle du lancer ou encore à choisir vos leurres pour capturer des poissons sauvages ! .
Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 7 87 07 68 01
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English :
L’événement Initiation à la pêche du bar Plouescat a été mis à jour le 2026-06-30 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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