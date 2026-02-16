Initiation à la pelote basque expérience et découverte de 2 disciplines. Hasparren

Initiation à la pelote basque expérience et découverte de 2 disciplines.

Trinquet Darmendrail Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Vivez la pelote basque de l’intérieur, le pilotari c’est vous !

Dès les premières minutes, vous pratiquez avec du matériel de compétition Xistera en osier, pelotes en cuir et équipements adaptés, pour retrouver les sensations réelles de jeu. 1h30 d’initiation pour découvrir 4 spécialités de la pelote basque à travers une approche sportive, ludique et progressive. Encadrés par un professionnel diplômé d’état, les séances alternent pratique, jeu et temps de pause durant lesquels sont transmis les repères essentiels et l’histoire de ce sport. L’expérience est accessible à tous débutants, enfants dès 6 ans adultes et séniors.

Séances spéciales découverte et expérience d’1h pour s’initier à la pelote basque ( main nue et pala). .

Trinquet Darmendrail Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

