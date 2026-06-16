Initiation à la pelote basque Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa mardi 18 août 2026.

Moliets-et-Maa

Initiation à la pelote basque

Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 12:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.

Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Un fronton, une pelote et l’envie de jouer, c’est tout ce qu’il faut pour pratiquer la Pelote Basque. Notre moniteur diplômé vous permettra de découvrir différentes spécialités de Pelote. A partir de 8 ans. 12 personnes maxi.

Sur inscription à l’Office de Tourisme. .

Place de l’Hôtel de Ville Fronton Municipal Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Initiation à la pelote basque

A fronton, a pelota and the desire to play that’s all you need to play Pelote Basque. Our qualified instructor will help you discover different Pelote specialities. From 8 years old. 12 people max.

Registration required at the Tourist Office.

L’événement Initiation à la pelote basque Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI LAS