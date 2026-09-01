Informations pratiques

Haguenau

Initiation à la photographie de Nature

1 rue de Koenigsbruck Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bien choisir son emplacement ou sa cachette, observer et être patient…venez avec votre matériel photo vous initier à la photo nature pour immortaliser vos plus belles rencontres, aux côtés de Jacky Cunrath et Pierrot Jung.

Bien choisir son emplacement ou sa cachette, observer et être patient…venez avec votre matériel photo vous initier à la photo nature pour immortaliser vos plus belles rencontres, aux côtés de Jacky Cunrath et Pierrot Jung. Initiation adaptée à tout âge.

Prendre son appareil photo ou son smartphone.

Nombre de participants limité à 10 personnes

Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 18 septembre à 17h 0 .

1 rue de Koenigsbruck Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

Choose the right spot or hiding place, observe, and be patient—bring your camera gear and learn the basics of nature photography to capture your most memorable encounters, alongside Jacky Cunrath and Pierrot Jung.

L’événement Initiation à la photographie de Nature Haguenau a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau