Informations pratiques

Hirtzfelden

Initiation à la photographie naturaliste

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05 16:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Venez rencontrer un photographe passionné de nature puis réalisez une session pratique de terrain autour de la Maison de la nature.

Venez rencontrer un photographe passionné de nature. Commencez par un cours théorique avec des exemples concrets, précis et commentés puis réalisez une session pratique de terrain autour de la Maison de la nature avec votre matériel. Prérequis connaitre le fonctionnement de base de votre matériel. Repas en commun tiré du sac. Apportez 3 photos qui vous tiennent à cœur. .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

Come and meet a photographer with a passion for nature, then take part in a practical field session around the Maison de la Nature.

L’événement Initiation à la photographie naturaliste Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach