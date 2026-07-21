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AGENDA · Hirtzfelden

Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden

samedi 19 septembre 2026 · Hirtzfelden

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
68740 Hirtzfelden
Département
Haut-Rhin
Tarif

Hirtzfelden

Les musicales du Rhin Soirée évasion

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Une soirée placée sous le signe du tango et du chant ! Le programme reste une surprise…   .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66 

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English :

L’événement Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

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