Informations pratiques

Hirtzfelden

Les musicales du Rhin Soirée évasion

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Une soirée placée sous le signe du tango et du chant ! Le programme reste une surprise… .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66

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English :

L’événement Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach