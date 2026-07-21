AGENDA · Hirtzfelden
Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden
samedi 19 septembre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Les musicales du Rhin Soirée évasion
Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Une soirée placée sous le signe du tango et du chant ! Le programme reste une surprise… .
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 56 66
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English :
L’événement Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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