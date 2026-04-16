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Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles Saint-Martin-le-Beau

Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles Saint-Martin-le-Beau

Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles Saint-Martin-le-Beau mercredi 22 avril 2026.

Adresse : 23 Rue d'Amboise

Ville : 37270 Saint-Martin-le-Beau

Département : Indre-et-Loire

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif :

Saint-Martin-le-Beau

Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles

23 Rue d’Amboise Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22 2026-04-29 2026-05-01

Vous cherchez une activité originale et créative à faire en famille ? Vous voulez faire découvrir à votre enfant un nouveau loisir créatif ? Mes ateliers de modelage pour enfants sont accessibles à partir de 5 ans. Nous y apprendrons à modeler la terre et nous réaliserons des petites figurines théma
Vous cherchez une activité originale et créative à faire en famille ? Vous voulez faire découvrir à votre enfant un nouveau loisir créatif ? Mes ateliers de modelage pour enfants sont accessibles à partir de 5 ans. Nous y apprendrons à modeler la terre et nous réaliserons des petites figurines thématiques animaux, bonhommes, créatures imaginaires…
Atelier situé au 23 rue d’Amboise à St-Martin-le-Beau. Parking sur place. Tout le matériel est fourni.   .

23 Rue d’Amboise Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Looking for an original, creative activity to do with the whole family? Would you like to introduce your child to a new creative hobby? My modeling workshops for children are available for ages 5 and up. We’ll learn how to model clay and make small thematic figurines

L’événement Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER