Saint-Martin-le-Beau

Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles

23 Rue d’Amboise Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-29 2026-05-01

Vous cherchez une activité originale et créative à faire en famille ? Vous voulez faire découvrir à votre enfant un nouveau loisir créatif ? Mes ateliers de modelage pour enfants sont accessibles à partir de 5 ans. Nous y apprendrons à modeler la terre et nous réaliserons des petites figurines théma

Vous cherchez une activité originale et créative à faire en famille ? Vous voulez faire découvrir à votre enfant un nouveau loisir créatif ? Mes ateliers de modelage pour enfants sont accessibles à partir de 5 ans. Nous y apprendrons à modeler la terre et nous réaliserons des petites figurines thématiques animaux, bonhommes, créatures imaginaires…

Atelier situé au 23 rue d’Amboise à St-Martin-le-Beau. Parking sur place. Tout le matériel est fourni. .

23 Rue d’Amboise Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Looking for an original, creative activity to do with the whole family? Would you like to introduce your child to a new creative hobby? My modeling workshops for children are available for ages 5 and up. We’ll learn how to model clay and make small thematic figurines

L’événement Initiation à la poterie/modelage pour les enfants et les familles Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER