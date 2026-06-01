Initiation à la pratique de la macro photographie, Parking de la Forêt régionale de Bréviande, le long de la D82, face au restaurant, Cesson

Initiation à la pratique de la macro photographie Samedi 25 juillet, 06h00 Parking de la Forêt régionale de Bréviande, le long de la D82, face au restaurant Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T06:00:00+02:00 – 2026-07-25T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-25T06:00:00+02:00 – 2026-07-25T13:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Recherchons les petites bêtes et photographions-les au plus près ! Nous découvrirons ensemble les techniques qui permettent de photographier de très près les insectes (papillons, libellules, sauterelles, punaises) ainsi qu’araignées et batraciens sans oublier les fleurs et orchidées. Les résultats sont stupéfiants.

Apportez votre matériel et objectifs macro, les animateurs vous aideront à démarrer et à progresser !

Parking de la Forêt régionale de Bréviande, le long de la D82, face au restaurant 3 Rue de Boissise, 77240 Cesson, France Cesson 77240 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Photographie macrophotographie

Serge Halleguen/ASCPF