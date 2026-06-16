Initiation à la voile Rade Nord Estaque Plage Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement

Initiation à la voile

Samedi 5 septembre 2026 de 10h à 16h. Rade Nord Estaque Plage Impasse Thierry Mourre Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Découverte de la pratique de la voile, tout public à partir de 7 ans, grâce à une séance d’une heure de navigation encadrée par nos moniteurs diplômés.Enfants

Découverte de la pratique de la voile grâce à une séance d’une heure de navigation sur différents supports Laser, dériveur Fusion, catamaran et voilier habitable en rade Nord de Marseille, encadrée par des moniteurs de voile diplômés.



À partir de 7 ans



Séance d’une heure de navigation encadrée



Cette journée d’initiation sera soumise aux conditions météorologiques. .

Rade Nord Estaque Plage Impasse Thierry Mourre Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 46 01 40 snem13@snem.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An introduction to sailing for everyone ages 7 and up, featuring a one-hour sailing session led by our certified instructors.

L’événement Initiation à la voile Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille