Marseille 16e Arrondissement

Kous Kouss en partage Saint-Henri

Samedi 22 août 2026 de 19h à 23h. Place Raphel Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Un tour de Marseille en couscous gratuits, dansants et solidaires.

Dans le cadre de la 9e édition du Festival Kouss Kouss du 21 au 29 aout 2026.



Des repas populaires, familiaux et conviviaux se déplacent dans la ville avec une programmation musicale.



Repas + musique live et DJ Set.



Rendez-vous à Saint-Henri le 22 août à partir de 19h.



Offre de repas gratuits L’entrée est libre pour tous !

Pour garantir que chacun puisse se restaurer, nous servons dans la limite des disponibilités premiers arrivés, premiers servis. .

Place Raphel Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A tour of Marseille featuring free, dance-filled, and community-spirited couscous.

L’événement Kous Kouss en partage Saint-Henri Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille