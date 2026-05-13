Initiation à l’impression avec le département Image imprimée des Arts Décos de Paris, Musée français de la carte à jouer, Issy-les-Moulineaux

Initiation à l’impression avec le département Image imprimée des Arts Décos de Paris Samedi 23 mai, 14h00 Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Atelier ludique et tout public pour expérimenter la création de cartes à jouer en utilisant des techniques d’impression traditionnelles.

Parallèlement, les étudiants et enseignants département Image imprimée des Arts Décos de Paris présenteront le jeu qu’ils auront réalisé pour le prochain roman de Mariette Navarro, autrice actuellement en résidence au musée. Cet événement est proposé dans le cadre de la Nuit des musées.

Des visites « à la carte » du musée seront proposées à la suite de cet atelier. Le musée accueillera ensuite un bal littéraire (avec cocktail) !

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238360 https://www.museecarteajouer.com/ Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l’existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les artistes liés à Issy. Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine

Atelier d’initiation à l’impression avec le département Image imprimée des Arts Décos de Paris

© Mathew Staunton