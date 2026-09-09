Initiation à l’impro pour les 16-21 ans, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Initiation à l’impro pour les 16-21 ans 10 – 24 septembre, les jeudis Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Tu a entre 16 et 21 ans et tu veux essayer l’impro ? Alors ce stage est fait pour toi !

Ce mois de septembre, la Fédération d’Improvisation Genevoise te propose un stage d’initiation gratuit. Oui, tu a bien entendu, gratuit ! Donc pas d’excuse, c’est les jeudi soirs de 18h à 20h à la Villa Tacchini (Petit-Lancy).

Ramène tes potes et inscris-toi en envoyant un mail à comité.junior@impro-geneve.ch. Et si tu peux venir seulement un jour ou deux sur les trois, c’est possible (mais venir les trois c’est le top).

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « comite.junior@impro-geneve.ch »}] [{« link »: « mailto:.junior@impro-geneve.ch »}]

Trois soirs d’initiation à l’improvisation théâtrale

Pierre Bitchatchi