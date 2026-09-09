Initiation à l’impro pour les 16-21 ans, Autre lieu, Genève
jeudi 10 septembre 2026 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
Initiation à l’impro pour les 16-21 ans 10 – 24 septembre, les jeudis Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Tu a entre 16 et 21 ans et tu veux essayer l’impro ? Alors ce stage est fait pour toi !
Ce mois de septembre, la Fédération d’Improvisation Genevoise te propose un stage d’initiation gratuit. Oui, tu a bien entendu, gratuit ! Donc pas d’excuse, c’est les jeudi soirs de 18h à 20h à la Villa Tacchini (Petit-Lancy).
Ramène tes potes et inscris-toi en envoyant un mail à comité.junior@impro-geneve.ch. Et si tu peux venir seulement un jour ou deux sur les trois, c’est possible (mais venir les trois c’est le top).
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « comite.junior@impro-geneve.ch »}] [{« link »: « mailto:.junior@impro-geneve.ch »}]
Trois soirs d’initiation à l’improvisation théâtrale
Pierre Bitchatchi
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