Informations pratiques

Initiation à l’improvisation théâtrale avec Kevin Hetzel Théâtre du Cercle Rennes 6 et 7 février 2027 Ille-et-Vilaine

75 euros + 38 euros adhésion

Formule week-end • À partir de 18 ans • 12 participant·es

Pendant deux jours, au travers d’exercices ludiques, nous explorerons ensemble les bases de l’improvisation théâtrale. Nous essaierons plusieurs outils qui permettront d’inventer dans l’instant des situations inédites. En s’autorisant à rejouer comme des enfants, nous pourrons créer des scènes imaginaires totalement loufoques, des personnages attachants ou même des scènes sensibles et poétiques. Nous travaillerons à prendre plaisir à sauter vers l’inconnu pour jouer des histoires éphémères.

Pas de prérequis nécessaires, vous êtes déjà remplis d’une vie entière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-06T10:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-07T17:30:00.000+01:00

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http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/30/stage-initiation-a-l-improvisation-theatrale-kevin-hetzel

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



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