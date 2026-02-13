Initiation à l’informatique et au numérique Salle Simard Petits Robins Livron-sur-Drôme

Initiation à l’informatique et au numérique

Salle Simard Petits Robins 2 Place Rene Simard Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2026-03-05 09:30:00

fin : 2026-03-05 11:30:00

2026-03-05

Organisé par le Centre social Martin Luther King. Pensez à apporter votre ordinateur portable si vous en avez un ainsi que votre souris. Thème de l’atelier cybersécurité, créer des mots de passe fiables.

Salle Simard Petits Robins 2 Place Rene Simard Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 88 99 35 m.bablin@mairie-livron.fr

English : Initiation à l’informatique et au numérique

Organised by the Martin Luther King Social Centre. Remember to bring your laptop if you have one, as well as your mouse. Workshop theme: cyber security, creating secure passwords.

L’événement Initiation à l’informatique et au numérique Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme