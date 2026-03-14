Initiation à l’ornithologie

Route du Marais d’Orx Labenne Landes

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Venez découvrir l’ornithologie avec un guide de la réserve naturelle du Marais d’Orx. Sur réservation, à partir de 12 ans.

Venez découvrir l’ornithologie avec un guide de la réserve naturelle du Marais d’Orx. Sur réservation, à partir de 12 ans. .

Route du Marais d’Orx Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr

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English : Initiation à l’ornithologie

Come and discover ornithology with a guide from the Marais d’Orx nature reserve. On reservation, from 12 years old.

L’événement Initiation à l’ornithologie Labenne a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI LAS