Initiation à l’ornithologie Labenne
Initiation à l’ornithologie Labenne mercredi 23 septembre 2026.
Initiation à l’ornithologie
Route du Marais d’Orx Labenne Landes
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez découvrir l’ornithologie avec un guide de la réserve naturelle du Marais d’Orx. Sur réservation, à partir de 12 ans.
Venez découvrir l’ornithologie avec un guide de la réserve naturelle du Marais d’Orx. Sur réservation, à partir de 12 ans. .
Route du Marais d’Orx Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 42 46 reserve-maraisorx@orange.fr
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English : Initiation à l’ornithologie
Come and discover ornithology with a guide from the Marais d’Orx nature reserve. On reservation, from 12 years old.
L’événement Initiation à l’ornithologie Labenne a été mis à jour le 2026-03-12 par OTI LAS