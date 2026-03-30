Jumilhac-le-Grand

Initiation à l’orpaillage

Rivière Isle Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Devenez chercheurs d’Or ! Initiation à partir de 6 ans (enfants accompagnés jusqu’à 15 ans), renseignements et réservations à l’Office de tourisme à Jumilhac.

Après vous avoir fourni pelle, tamis et bâté, Philippe vous initiera aux techniques pour manipuler les sables. Une fois nettoyé, le sable laissera place aux paillettes tombées au fond de votre bâté (et oui l’Or est plus lourd que le sable). Et le nec-plus-ultra c’est que votre accompagnateur vous fournira un petit tube pour enfermer votre trésor et le garder précieusement.

Quel que soit votre âge, l’espoir de trouver un trésor et les étoiles dans les yeux seront au rendez-vous. Qui n’a pas rêvé un jour de devenir chercheur d’or ? Alors pourquoi pas vous ! c’est parti…. .

Rivière Isle Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 55 43

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English : Initiation à l’orpaillage

Become a gold digger! Initiation from age 6 (accompanied children up to age 15), information and reservations at the Tourist Office in Jumilhac.

L’événement Initiation à l’orpaillage Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-03-30 par Isle-Auvézère