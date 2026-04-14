Initiation au bac de fouilles, L’Atelier, Jardins de l’abbaye, Argenteuil

Initiation au bac de fouilles Dimanche 14 juin, 15h30 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

6 enfants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Atelier pour les 6 – 12 ans !

Plongez dans l’univers merveilleux de l’archéologie grâce à une simulation de fouille. Après avoir exhumer des vestiges archéologiques, les apprentis archélogues pourront les étudier afin d’en percer les secrets.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye [{« type »: « email », « value »: « reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0134234250 »}] Les restes de la crypte, de la salle capitulaire et du cloître sont mis au jour lors des fouilles menées entre 1989 et 1994.

L’Atelier, Jardins de l’Abbaye, accueille des expositions des collections du musée et des archives municipales de la ville, ainsi qu’une programmation culturelle variée alliant patrimoine, arts visuels et musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Atelier pour les 6 – 12 ans !

©Ville d’Argenteuil