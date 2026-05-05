Mini-ateliers impression linogravure – supports recyclés, Centre horticole, Argenteuil

Mini-ateliers impression linogravure – supports recyclés Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Centre horticole Val-d’Oise

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Découvrez la linogravure à travers cet accessibles à tous ! Sur des supports recyclés, initiez-vous à cette technique d’impression originale et créez des visuels uniques. Une activité créative où chacun repart avec sa propre réalisation, 100 % faite main et zéro déchet.

Centre horticole 32 boulevard de la Résistance 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Le Centre horticole d’Argenteuil est au cœur de la Direction des Espaces verts, un service municipal fort de 105 agents aux profils variés : jardiniers, horticulteurs, vignerons, élagueurs, ingénieurs, techniciens ou encore mécaniciens agricoles. Ensemble, ils conçoivent, produisent et entretiennent les massifs fleuris et espaces végétalisés de la ville.

Le site s’étend sur 2 300 m² de bâtiments, avec 810 m² de serres en verre, 1 700 m² de serres climatisées, 560 m² de tunnels plastiques, et 1 000 m² de châssis froids. On y produit chaque année environ 40 000 plantes annuelles, 35 000 bisannuelles, et plus de 2 000 m² de plantations de bulbes, avec 560 points de fleurissement aérien répartis dans la ville.

Le centre abrite également des serres de collection regroupant plus de 450 variétés de plantes venues du monde entier : orchidées, plantes tropicales, désertiques et autres espèces exotiques. Un véritable patrimoine végétal.

À l’échelle de la commune, les espaces verts couvrent 25 % du territoire, soit plus de 79 hectares, dont 50 ouverts au public. On y recense près de 12 000 arbres, des vignes, 3 800 m² de gazons fleuris et même une miellerie municipale produisant plus de 36 kg de miel chaque saison. Accès en transports en commun :

• Depuis la gare d’Argenteuil : prendre le bus 1, arrêt à 5 minutes à pied du centre

• Depuis la gare Val d’Argenteuil (ligne J) : prendre le bus 164, arrêt à 4 minutes à pied

Accès en voiture :

Des places de stationnement sont disponibles devant le centre horticole.

Mini-ateliers impression linogravure – supports recyclés

©Direction de la communication – Argenteuil