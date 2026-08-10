Initiation au bain glacé Base 8 Milles Nautic Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Initiation au bain glacé

Base 8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Initiation à la pratique de la nage en eau froide et de l’immersion en bain glacé.

Nous vous accompagnons tout au long de cette expérience dans la nouvelle base nautique de Jullouville, à deux pas de la mer.

Un premier temps collectif permet de se préparer en douceur se poser, comprendre comment le corps va réagir au froid, installer des repères simples et partager les consignes de sécurité. L’immersion se fait ensuite dans des baignoires individuelles, avec une eau glacée en dessous de 5°C. Chacun entre à son rythme, pour une durée maximale de 2 à 5 minutes, toujours accompagné et en présence du groupe.

Après le bain, le temps de rhabillage et de réchauffement se passe ensemble, autour d’une boisson chaude. Cette phase est essentielle, avec une attention particulière portée à chacun. La séance se fait en présence d’une secouriste.

IMPORTANT Cette expérience est ouverte à toute personne de plus de 16 ans, dont l’état de santé ne présente pas de contre-indication particulière. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous appeler, ou à demander un avis médical avant de vous inscrire. .

Base 8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 80 28 27 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Initiation au bain glacé

L’événement Initiation au bain glacé Jullouville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Granville Terre et Mer