Initiation au Baume de Bouteville, Le baume de Bouteville, Bouteville

Initiation au Baume de Bouteville 18 – 20 septembre Le baume de Bouteville Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Embarquez pour une initiation au Baume de Bouteville, à l’occasion d’une visite d’environ 30 minutes, entièrement gratuite.

Le baume de Bouteville 16120 Bouteville Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 64 92 76 http://www.bouteville.com https://www.instagram.com/lebaumedebouteville/ L’équipe est heureuse de vous accueillir au cœur de la Grande Champagne, à la Compagnie de Bouteville, production gastronomique artisanale charentaise. Amoureux du vignoble ou vacanciers en Charente, venez découvrir les secrets d’une production originale et vivre une expérience gastronomique hors du commun.

C’est sur le lieu même de production que vous découvrirez le vignoble, son environnement et le terroir spécifique de la région. Vous serez invités à plonger dans l’univers de création de ce produit unique en son genre. Parking disponible

Embarquez pour une initiation au Baume de Bouteville, à l’occasion d’une visite d’environ 30 minutes, entièrement gratuite.

©lacompagniedebouteville