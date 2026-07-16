Visite du château de Bouteville, Château de Bouteville, Bouteville

Informations pratiques

Visite du château de Bouteville 19 et 20 septembre Château de Bouteville Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du haut de son promontoire, le château de Bouteville veille aujourd’hui sur une région apaisée. Son histoire fut pourtant bien plus mouvementée.

Cette visite immersive et interactive vous fera découvrir les grandes étapes de son passé et partir à la rencontre de ses différents propriétaires.

Visites flash commentées toutes les 30 minutes. Dernier départ à 17h.

Renseignements au 05 45 21 00 90.

Château de Bouteville Impasse du Château, 16120 Bouteville Bouteville 16120 La Demesse Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 21 00 90 https://www.chateau-bouteville.com/ Du haut de son promontoire, le château de Bouteville domine les coteaux de Grande Champagne.

Détruit puis reconstruit plusieurs fois au cours des siècles, le château de Bouteville est le grand témoin d’une histoire mouvementée, faite de combats et d’intrigues, de grandeur et de décadence. Il accueille tour à tour Richard Cœur de Lion, Edward de Woodstock, le terrifiant « Prince noir », et bien d’autres personnages illustres, comme le grand-père de François 1er, Jean d’Orléans, comte d’Angoulême.

Il porte les marques des épreuves qu’il a traversé et celles de ses hôtes, destructeurs ou bâtisseurs, d’hier à aujourd’hui. Classé au titre des Monuments Historiques en 1984 et sélectionné par la Mission Bern en 2018, cet emblème du territoire a rouvert ses portes après plusieurs années de restauration.

Grâce à sa scénographie innovante et ludique, retracez les mille ans de péripéties vécues par ce lieu incontournable de la région. Maquette dynamique, projections vidéo et bornes interactives ponctuent cette visite pour faire découvrir aux visiteurs l’épopée du château. Des dispositifs enfants viennent compléter la visite pour ravir les petits comme les grands.

Du haut de son promontoire, le château de Bouteville veille désormais sur une région apaisée, mais ce ne fut pas toujours le cas. La visite, immersive et interactive vous contera son histoire et vous…

©Grand Cognac