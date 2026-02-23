Initiation au char à voile sur la Côte d’Albâtre Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer
Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2026-04-22 09:45:00
Sensations fortes garanties sur l’une des plus grandes plages de sable de la Seine-Maritime ! À marée basse, le monteur vous initie à la pratique du char à voile à Saint- Aubin-sur-Mer, charmante station balnéaire du pays de Caux. Vitesse et adrénaline seront au rendez‑vous de cette expérience exceptionnelle !
A partir de 12 ans.
Durée 2h
RDV à 9h45 (prévoir de venir 15 minutes avant)
Réservation obligatoire.
Prévoir une paire de gants, une tenue chaude et des lunettes de protection. .
Front de mer Base Nautique de Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
