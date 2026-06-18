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Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer

Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer

Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer mardi 11 août 2026.

Adresse : 6 Route de Coutances

Ville : 50560 Gouville-sur-Mer

Département : Manche

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Gouville-sur-Mer

Initiation au cyanotype

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Initiation au cyanotype à la médiathèque. Dès 10 ans. Inscription obligatoire.   .

6 Route de Coutances Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 9 53 94 98 90 

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English : Initiation au cyanotype

L’événement Initiation au cyanotype Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par Coutances Tourisme

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