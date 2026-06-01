Initiation au dessin scientifique, Site archéologique de Châteaubleau, Châteaubleau

Initiation au dessin scientifique Samedi 13 juin, 10h00 Site archéologique de Châteaubleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Participez à un atelier d’initiation au dessin scientifique, animé par une dessinatrice et artiste talentueuse, Florence Durand, qui est spécialisée dans le dessin scienfique et naturaliste. A partir de l’observation des objets archéologiques de Châteaubleau, apprenez à dessiner et repartez avec votre esquisse souvenir : figurines humaines, animales, décors sculptés, ossements, poteries… L’espace est ouvert en continu de 10h00 à 18h00, les petits et grands amateurs sont les bienvenus.

Site archéologique de Châteaubleau 3 rue de l’église châteaubleau Châteaubleau 77370 Seine-et-Marne Île-de-France 0756213734 https://www.brienangissienne.fr/sortir-se-divertir/visiter/site-gallo-romain-de-chateaubleau/ Haut lieu de la Gaule romaine, Châteaubleau est un site de fouilles depuis plus de 170 ans. L’association historique et archéologique La Riobé étudie méthodiquement les objets et les vestiges antiques d’un théâtre, de temples et sanctuaires, d’habitations, de voiries ou encore d’ateliers d’artisanat. Le site est aujourd’hui un lieu scientifique et culturelle avec des activités pour le public.

Participez à un atelier d’initiation au dessin scientifique, animé par une dessinatrice et artiste talentueuse, Florence Durand, qui est spécialisée dans le dessin scienfique et naturaliste. A partir…

©Florence Durand