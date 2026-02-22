Initiation au greffage avec le Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Le printemps arrive… c’est le moment idéal pour apprendre à greffer !
Rejoignez nous au jardin partagé pour une matinée conviviale autour des arbres fruitiers
Porte-greffes et greffons disponibles sur place ! .
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
