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AGENDA · Arbois

Initiation au handpan Association musicale salinoise Arbois

mardi 15 septembre 2026 · L'atelier des possibles · Arbois

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
19:45:00
Lieu
L'atelier des possibles
Adresse
5 Avenue Pasteur
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
18 18 18 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Arbois

Méditation guidée au handpan

L’atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois Jura

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:45:00
fin : 2026-09-15 21:00:00

Date(s) :
2026-09-15

Venez vous ressourcer à Arbois lors d’une méditation guidée au handpan

C’est le moment de faire une pause, de respirer et de vous laisser porter par les vibrations apaisantes du handpan.

Après la pause estivale, j’ai le plaisir de vous retrouver pour la première séance de méditation sonore de la saison. Venez vivre un voyage intérieur unique où les mélodies harmonieuses et envoûtantes du handpan vous accompagneront vers un état de relaxation profonde.
? Grande nouveauté cette année !
Pour offrir une immersion encore plus douce et enveloppante, vous avez désormais la possibilité d’assister à la séance confortablement installé(e) dans un hamac (places très limitées pour cette option !).

Réservation obligatoire
Les places en hamac étant très limitées, pensez à réserver la vôtre au plus vite !
Tarif : 18€ ou abonnement 4 séances : 60€
Réservations & renseignements : Par message privé ou par téléphone

Au plaisir de vous retrouver et de partager ce moment de sérénité avec vous ! ?   .

L’atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81  julien.paleologue@gmail.com

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English : Méditation guidée au handpan

L’événement Méditation guidée au handpan Arbois a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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