Initiation au handpan Association musicale salinoise Arbois

Informations pratiques

Arbois

Méditation guidée au handpan

L’atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois Jura

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:45:00

fin : 2026-09-15 21:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Venez vous ressourcer à Arbois lors d’une méditation guidée au handpan

C’est le moment de faire une pause, de respirer et de vous laisser porter par les vibrations apaisantes du handpan.

Après la pause estivale, j’ai le plaisir de vous retrouver pour la première séance de méditation sonore de la saison. Venez vivre un voyage intérieur unique où les mélodies harmonieuses et envoûtantes du handpan vous accompagneront vers un état de relaxation profonde.

? Grande nouveauté cette année !

Pour offrir une immersion encore plus douce et enveloppante, vous avez désormais la possibilité d’assister à la séance confortablement installé(e) dans un hamac (places très limitées pour cette option !).

Réservation obligatoire

Les places en hamac étant très limitées, pensez à réserver la vôtre au plus vite !

Tarif : 18€ ou abonnement 4 séances : 60€

Réservations & renseignements : Par message privé ou par téléphone

Au plaisir de vous retrouver et de partager ce moment de sérénité avec vous ! ? .

L’atelier des possibles 5 Avenue Pasteur Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81 julien.paleologue@gmail.com

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English : Méditation guidée au handpan

L’événement Méditation guidée au handpan Arbois a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA