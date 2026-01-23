Initiation au macramé Saint-Germain-de-la-Coudre
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
2026-06-06
Stage adulte/ado sur réservation thème macramé(fabrication d’un bracelet) .
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 86 21 93 30 chantaltrevidic@gmail.com
