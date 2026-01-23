Stage Vannerie Saint-Germain-de-la-Coudre
Stage Vannerie Saint-Germain-de-la-Coudre samedi 30 mai 2026.
Stage Vannerie
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Stage adulte/ado sur réservation thème Vannerie (fabrication d’objets en osier) .
2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 86 21 93 30 chantaltrevidic@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Vannerie
L’événement Stage Vannerie Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand